Visite des coulisses de l'entreprise Le Chat Chauffailles

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles 5 5 EUR Découvrez l’histoire et le fonctionnement de cette entreprise familiale, spécialisée dans la lingerie de nuit et le homewear haut de gamme, fleuron de l’industrie textile de Chauffailles, aujourd’hui dirigée par Grégoire Chalumet.

