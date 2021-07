Orgnac-l'Aven Grand site de l'Aven d'Orgnac - Cité de la préhistoire Ardèche, Orgnac-l'Aven Visite des coulisses : dans les réserves de la Cité de la Préhistoire Grand site de l’Aven d’Orgnac – Cité de la préhistoire Orgnac-l'Aven Catégories d’évènement: Ardèche

### Visite des coulisses : dans les réserves de la Cité de la Préhistoire Visite des coulisses : **dans les réserves de la Cité de la Préhistoire** Le monde caché des réserves archéologiques vous ouvre ses portes : Inconnues du public, les réserves de la Cité de la Préhistoire, musée de France, renferment **une collection de dizaines de milliers d’objets**. C’est là que la majeure partie du travail de conservation, d’étude et de recherche est réalisée. Accompagnés de Charlène, **la responsable des collections**, vous découvrirez les missions de **récolement, inventaire, restauration**… qui sont assurées en coulisses par l’équipe scientifique du musée. Vous aurez également l’occasion de **rencontrer des chercheurs** et les questionner sur leur travail et leurs dernières découvertes. INFOS PRATIQUES Samedi 18 septembre 2021 à 11 h, 14 h et 15 h 30. Durée : 1 h Tout public, gratuit Réservation obligatoire au 04.75.38.65.10 (attention places limitées)

Tout public, gratuit. Lors des journées du Patrimoine, samedi 19 et dimanche 20 septembre 2021, l’entrée à la Cité de la Préhistoire est gratuite. Attention, la gratuité ne s’applique pas pour la visite de la grotte.

À l’occasion des JEP 2021, le monde caché des réserves archéologiques vous ouvre ses portes à la Cité de la Préhistoire d’Orgnac. Grand site de l’Aven d’Orgnac – Cité de la préhistoire Place Robert de Joly, 07150 Orgnac-l’Aven, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Orgnac-l’Aven Ardèche

