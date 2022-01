Visite des coulisse du Palais de la Berbie Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’évènement: Albi

Découvrez le musée Toulouse Lautrec et le Palais de la Berbie en accédant aux salles habituellement fermées au public. Pour en savoir plus sur le Palais de la Berbie avant la visite, [cliquez ici](https://www.mairie-albi.fr/fr/le-palais-de-la-berbie). **Conditions :** * **PAS DE RESERVATION**, les billets peuvent se retirer dès le matin 10H00 du jour de la visite. * Le **billet ne donne pas accès à la visite libre du musée** (à régler en sus). * Le musée se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre de participants est insuffisant. * **Tarif réduit** : étudiants à partir de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires, RSA, AAH, tarif conventionné, carte abonnement du mTL, SAM- sur présentation d’un justificatif

Tarifs : 7€ Plein Tarif, 5€ Tarif Réduit, 4€ (jusqu’à 17 ans inclus).

2022-02-06T15:00:00 2022-02-06T16:00:00;2022-03-06T15:00:00 2022-03-06T16:00:00;2022-04-03T15:00:00 2022-04-03T16:00:00;2022-05-08T15:00:00 2022-05-08T16:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:00:00

