Au cours des XIXe et XXe siècles, la région lyonnaise fut un important centre horticole avec la production de milliers de variétés de fleurs, légumes et fruits. Afin de protéger ce patrimoine génétique pratiquement disparu, les Parcs et Jardins ont développé ce potager conservatoire. Les arbres fruitiers du potager sont conduits en espaliers, selon des formes historiques inventées par des pépiniéristes lyonnais. Ils représentent les meilleures obtentions lyonnaises créées avant 1930, sélectionnées pour leurs qualités gustatives et leur adaptation au climat et au sol de la région. 4 carrés potagers, complétés par 2 zones conservatoires, présentent plus de 150 variétés locales anciennes de légumes créés entre 1800 et 1950. ces légumes possèdent un patrimoine génétique unique, essentiel pour l’adaptation aux changements climatiques. La roseraie conservatoire possède la plus grande collection ouverte au public de roses lyonnaises anciennes avec plus de 250 rosiers lyonnais anciens.

Limité à 25 personnes. Sur inscription. Prévoir une tenue adaptée au temps et surtout au soleil.

Domaine de Lacroix-Laval 171, avenue de Lacroix-Laval, 69280 Marcy-l’Etoile, Auvergne-Rhône-Alpes Marcy-l’Étoile Métropole de Lyon



