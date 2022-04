Visite des collections sur le thème de “Dire l’amour” Fort de Vaise, 14 mai 2022 19:00, Lyon.

Nuit des musées Visite des collections sur le thème de “Dire l’amour” Fort de Vaise Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

Une nuit pour dire l’amour ! La Fondation Renaud présente un accrochage d’œuvres de ses collections qui expriment l’amour sous toutes ses formes : passionné, sensuel, contrarié, filial ou absent…

Une nuit pour dire l’amour ! La Fondation Renaud présente un accrochage d’œuvres de ses collections qui expriment l’amour sous toutes ses formes : passionné, sensuel, contrarié, filial ou absent…

Cette exposition sera accompagnée de lectures de textes sur l’amour en lien avec les tableaux, et étudiés par la classe de voix 4ème du collège Jean Moulin (69005).

Le Fort de Vaise, propriété et siège de la Fondation Renaud, est un fort militaire de la première couronne de fortifications lyonnaise, bâti en 1834. Sauvé de la destruction par les frères Renaud, il abrite désormais la collection d’objets et d’œuvres d’art qu’ils ont légué à la Fondation portant leur nom, en 1994. Celle-ci, reconnue d’utilité publique, s’est donnée pour mission de mettre en valeur les artistes de la région et de faire vivre la culture au travers de résidences d’artistes, d’expositions, d’activités culturelles.

Métro D, arrêt Valmy+ 10 minutes à pied (en montée) ou + bus 90 arrêt Fort de Vaise les Carriers. Parking sur place. Merci aux personnes à mobilité réduite de nous contacter auparavant afin que nous puissions les accueillir le mieux possible.

https://www.fondation-renaud.com/ https://www.facebook.com/FondationRenaud;https://www.instagram.com/fondationrenaud/?hl=fr

Metro D, stop Valmy+ 10 minutes walk (uphill) or + bus 90 stop Fort de Vaise les Carriers. Parking on site. Thanks to people with reduced mobility to contact us before so that we can accommodate them as well as possible. Free entry Saturday 14 May, 19:00

The Fort de Vaise, the property and headquarters of the Renaud Foundation, is a military fort of the first crown of Lyon fortifications, built in 1834. Saved from destruction by the Renaud brothers, it now houses the collection of objects and works of art that they bequeathed to the Foundation bearing their name in 1994. It is recognized as a public utility and its mission is to showcase the region’s artists and to bring culture to life through artist residencies, exhibitions and cultural activities.

¡Una noche para decir el amor! La Fundación Renaud presenta una exposición de obras de sus colecciones que expresan el amor en todas sus formas: apasionado, sensual, contrariado, filial o ausente…

Esta exposición irá acompañada de lecturas de textos sobre el amor en relación con los cuadros, y estudiados por la clase de voz 4ª del colegio Jean Moulin (69005).

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00

27 boulevard Antoine de Saint Exupery 69009 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes