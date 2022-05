Visite des collections sur le thème de “Dire l’amour” Fort de Vaise Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Une nuit pour dire l’amour ! La Fondation Renaud présente un accrochage d’œuvres de ses collections qui expriment l’amour sous toutes ses formes : passionné, sensuel, contrarié, filial ou absent… Cette exposition sera accompagnée de lectures de textes sur l’amour en lien avec les tableaux, et étudiés par la classe de voix 4ème du collège Jean Moulin (69005).

Une nuit pour dire l’amour ! La Fondation Renaud présente un accrochage d’œuvres de ses collections qui expriment l’amour sous toutes ses formes : passionné, sensuel, contrarié, filial ou absent… Fort de Vaise 27 boulevard Antoine de Saint Exupery Lyon Vaise Métropole de Lyon

