Musée municipal Saint-Germain-en-Laye – Collections Paul et André Vera, le samedi 14 mai à 18:00

Visite des collections permanentes Paul-et-André-Vera. Etablis à Saint-Germain-en-Laye dans leur propriété de “La Thébaïde” aménagée par Jean-Charles Moreux, les deux frères Paul (1882-1957), peintre décorateur et André Vera (1881-1971), théoricien des jardins, ont contribué au rayonnement du mouvement Arts déco. Les œuvres de Paul – peintures, dessins, céramiques, tapisseries – voisinent avec les plans des jardins réalisés avec son frère André (1881-1971) durant l’entre-deux guerres. La salle à manger de leur propriété saint-germanoise, aujourd’hui disparue, a été reconstituée à l’identique. Médiation dans les salles du musée Livret jeux pour enfants Ouvert du mercredi au dimanche, 14h-18n sauf jours fériés Etablis à Saint-Germain-en-Laye, les deux frères Paul (1882-1957), peintre décorateur et André Vera (1881-1971), théoricien des jardins, ont contribué au rayonnement du mouvement des Arts décoratifs. Musée municipal Saint-Germain-en-Laye – Collections Paul et André Vera 2 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu Musée municipal Saint-Germain-en-Laye - Collections Paul et André Vera Adresse 2 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye lieuville Musée municipal Saint-Germain-en-Laye - Collections Paul et André Vera Saint-Germain-en-Laye Departement Yvelines

