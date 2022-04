Visite des collections permanentes Musée petiet, 14 mai 2022 15:00, Limoux.

Nuit des musées Visite des collections permanentes Musée petiet Samedi 14 mai, 09h00, 15h00 Entrée libre

Collection de peintures françaises 19e et 20e siècles.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Exposition de peintures françaises datant de la seconde moitié du XIXème siècle et du début du XXème.

http://www.limoux.fr

Free entry Saturday 14 May, 09:00, 15:00

Exhibition(Exposure) of French paintings(paints) dating the second half of the XIXth century and of the beginning of the XXth century. hearing impairment

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 09:00, 15:00

Promenade du Tivoli BP 88, 11300, Limoux, Aude, Occitanie 11300 Limoux Occitanie