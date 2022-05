Visite des collections permanentes Musée petiet Limoux Catégories d’évènement: Aude

Limoux

Visite des collections permanentes Musée petiet, 14 mai 2022, Limoux. Visite des collections permanentes

le samedi 14 mai à Musée petiet

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre

Collection de peintures françaises 19e et 20e siècles. Musée petiet Promenade du Tivoli BP 88, 11300, Limoux, Aude, Occitanie Limoux Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T12:30:00;2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Limoux Autres Lieu Musée petiet Adresse Promenade du Tivoli BP 88, 11300, Limoux, Aude, Occitanie Ville Limoux lieuville Musée petiet Limoux Departement Aude

Musée petiet Limoux Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoux/

Visite des collections permanentes Musée petiet 2022-05-14 was last modified: by Visite des collections permanentes Musée petiet Musée petiet 14 mai 2022 Limoux Musée Petiet Limoux

Limoux Aude