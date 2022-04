Visite des collections permanentes du Musée de l’Armée Musée de l’armée, 14 mai 2022 19:00, Paris.

Nuit des musées Visite des collections permanentes du Musée de l’Armée Musée de l’armée Samedi 14 mai, 19h00 Accès libre et gratuit

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée de l’Armée est exceptionnellement ouvert gratuitement au public de 19h à minuit.

De la Préhistoire à la Seconde Guerre mondiale, réparties au sein de six grands espaces chrono-thématiques, les salles du musée de l’Armée s’étendent sur près de 11 000 m2 et occupent 40% du site des Invalides.

La Nuit européenne des musées est l’occasion de venir parcourir l’histoire de France à travers l’une des collections d’histoire militaire les plus riches au monde avec près de 500 000 pièces dont 15 000 présentées au sein d’un patrimoine architectural exceptionnel.

L’équipe scientifique vous invite à l’accompagner tout au long de la Nuit à la découverte de l’histoire étonnante d’objets des collections permanentes.

Le musée de l’Armée se situe en l’Hôtel national des Invalides. Monument historique aujourd’hui, il a été édifié sur ordre de Louis XIV pour accueillir vétérans et soldats blessés de ses campagnes. Chef d’œuvre du style classique, grandiose, sobre et élégant, il est aujourd’hui un des grands monuments touristiques parisiens. Son célèbre Dôme doré abrite le tombeau de Napoléon Ier. Le musée de l’Armée occupe une vaste partie des Invalides. Il conserve et présente au public un ensemble exceptionnel d’œuvres et d’objets relatifs à l’histoire militaire de la France, depuis le Moyen Age jusqu’au XXIe siècle, qui en font un des principaux musées d’art et d’histoire militaire au monde.

Métro La Tour-Maubour, Varenne, Invalides RER C Invalides Parking, stations de Vélib’ et de taxis à proximité.

Subway Tour-Maubour, Varenne, Invalidate RER C Invalides Parking, stations(resorts) of Vélib ‘ and of taxis nearby. Free and open access Saturday 14 May, 19:00

The Musée de l’Armée is located in the Hôtel national des Invalides. A historic monument today, it was built on the orders of Louis XIV to welcome veterans and wounded soldiers of his campaigns. A masterpiece of the classic style, grandiose, sober and elegant, it is today one of the great Parisian tourist monuments. Its famous Golden Dome houses the tomb of Napoleon I. The Musée de l’Armée occupies a large part of the Invalides. It preserves and presents to the public an exceptional collection of works and objects relating to the military history of France, from the Middle Ages to the 21st century, which make it one of the main museums of art and military history in the world.

Con motivo de la Noche Europea de los Museos, el museo del Ejército está excepcionalmente abierto gratuitamente al público entre las 19.00 y las 24.00 horas. Desde la Prehistoria hasta la Segunda Guerra Mundial, repartidas en seis grandes espacios cronotemáticos, las salas del museo del Ejército se extienden sobre cerca de 11.000 m2 y ocupan el 40% del sitio de los Inválidos. La Noche Europea de los Museos es la ocasión de recorrer la historia de Francia a través de una de las colecciones de historia militar más ricas del mundo con cerca de 500.000 piezas, de las cuales 15.000 se presentan en el seno de un patrimonio arquitectónico excepcional.

El equipo científico le invita a acompañarlo durante toda la Noche para descubrir la increíble historia de objetos de las colecciones permanentes.

Acceso libre y gratuito Sábado 14 mayo, 19:00

Hôtel national des Invalides – 129 rue de Grenelle 75007 Paris 75007 Paris Île-de-France