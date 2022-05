Visite des collections permanentes du Musée de l’Armée Musée de l’armée Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite des collections permanentes du Musée de l'Armée

Musée de l'armée, le samedi 14 mai à 19:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée de l’Armée est exceptionnellement ouvert gratuitement au public de 19h à minuit. De la Préhistoire à la Seconde Guerre mondiale, réparties au sein de six grands espaces chrono-thématiques, les salles du musée de l’Armée s’étendent sur près de 11 000 m2 et occupent 40% du site des Invalides. La Nuit européenne des musées est l’occasion de venir parcourir l’histoire de France à travers l’une des collections d’histoire militaire les plus riches au monde avec près de 500 000 pièces dont 15 000 présentées au sein d’un patrimoine architectural exceptionnel. L’équipe scientifique vous invite à l’accompagner tout au long de la Nuit à la découverte de l’histoire étonnante d’objets des collections permanentes.

Accès libre et gratuit

À l'occasion de la Nuit européenne des musées, le musée de l'Armée est exceptionnellement ouvert gratuitement au public de 19h à minuit.
Musée de l'armée
Hôtel national des Invalides – 129 rue de Grenelle 75007 Paris

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:30:00

