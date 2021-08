Rochefort École de médecine navale Charente-Maritime, Rochefort Visite des collections et découverte de l’exposition « L’archipel des sentinelles » École de médecine navale Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Rochefort

Visite des collections et découverte de l’exposition « L’archipel des sentinelles » École de médecine navale, 18 septembre 2021, Rochefort. Visite des collections et découverte de l’exposition « L’archipel des sentinelles »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à École de médecine navale

Profitez de l’occasion pour visiter l’exposition L’archipel des sentinelles et rencontrer l’artiste Anaïs Marion, dont les œuvres questionnent et réinterprètent les liens qui unissent patrimoine militaire et éléments naturels.

Gratuit. Inscription obligatoire.

Deux journées ouvertes à toutes et tous pour (re)découvrir l’Ancienne école de médecine navale et le Jardin d’Utopies. École de médecine navale 25, Rue Amiral Meyer 17300 Rochefort Rochefort Centre Ville Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Rochefort Autres Lieu École de médecine navale Adresse 25, Rue Amiral Meyer 17300 Rochefort Ville Rochefort lieuville École de médecine navale Rochefort