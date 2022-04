Visite des collections et de l’exposition temporaire Musée du Pays rabastinois Rabastens Catégories d’évènement: Rabastens

Venez redécouvrir les collections permanentes du Musée ainsi que l’exposition temporaire KIMONO : sentir la saison sur soi[e _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

