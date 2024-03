Visite des collections du Musée de l’Aviation de Lyon-Corbas Musée de l’aviation Clément Ader Corbas, samedi 18 mai 2024.

Samedi 18 mai, 20h00 Musée de l'aviation Clément Ader entrée libre

Situé sur l’aérodrome de Corbas au sud de Lyon, le musée de l’aviation Clément Ader vous invite à découvrir ses collections riches de plus de 45 aéronefs de tous types, de moteurs et d’équipements aéronautiques représentant plus de 100 ans d’aviation française, de 1908 à nos jours. Le musée est géré par une association reconnue d’intérêt général (EALC : EspacesAéroLyonCorbas) dont les équipes sont totalement bénévoles. L’association prend en charge la restauration intégrale des collections qu’elle héberge, assure des actions de formation (Brevet d’initiation Aéronautique, stages de découverte en entreprise) et encourage la culture aéronautique (conférences, bibliothèque spécialisée, documentation).

Musée de l’aviation Clément Ader Rue Nungesser et Coli 69960 Corbas Corbas 69960 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 90 35 24 https://museeaviationlyon.fr/ https://www.instagram.com/musee_aviation_lyon/;https://www.facebook.com/profile.php?id=100085931906428;https://www.linkedin.com/in/musee-de-l-aviation-lyon-corbas-146446253/ Situé sur la commune de Corbas au sud de Lyon le musée de l’aviation Clément Ader présente au public une collection riche de plus de 45 aéronefs de tous types ainsi que des équipements et moteurs aéronautiques et spatiaux. Le musée est ouvert tous les après-midi du mercredi au dimanche, pour des visites exclusivement guidées sans réservation préalable. Consulter impérativement le site web pour les accès et tarifs: https://museeaviationlyon.fr/ parking gratuit du parc de loisirs et accès via les transports en communs. Avec les TCL : Ligne 54 (gare de Vénissieux – ZA Chapotin) Descendre à «Corbas – Musée de l’Aviation» Rejoindre le musée (3 mn à pied) www.tcl.fr ; Cars du Rhône : Ligne 112 (Vénissieux – Valencin) Descendre à «Corbas-musée de l’aviation» Rejoindre le musée (3 mn à pied) www.rhone.fr

