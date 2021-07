Bourges Bourges Bourges, Cher Visite des Collections Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Visite des Collections Bourges, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Bourges. Visite des Collections 2021-07-12 – 2021-07-12

Bourges Cher Visite guidée par Daniel Lacroix adjoint du patrimoine. Visite commentée des collections. Visite guidée par Daniel Lacroix adjoint du patrimoine. ©Fotolia dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Étiquettes évènement : Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges