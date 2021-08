Blainville-Crevon Blainville-Crevon Blainville-Crevon, Seine-Maritime Visite des collections Anatole Jakovsky Blainville-Crevon Blainville-Crevon Catégories d’évènement: Blainville-Crevon

Blainville-Crevon Seine-Maritime Au cœur du village (moulin face à la pharmacie) de Blainville-Crevon, lieu de naissance du très célèbre Marcel Duchamp, l’association La Sirène présente les insolites collections du critique d’art Anatole Jakovsky : 200 tableaux d’art naïf et d’art brut (Chaissac, Fous, O’Brady…) une dense bibliothèque dédiée aux arts plastiques, près de 28 000 cartes postales anciennes, plusieurs milliers d’objets relatifs au tabac, des jouets sur le thème de l’astronautique et bien d’autres choses encore… Visite guidée couplée à celle du site médiéval de 14h à 18h. Prévoir de venir avec son masque. Au cœur du village (moulin face à la pharmacie) de Blainville-Crevon, lieu de naissance du très célèbre Marcel Duchamp, l’association La Sirène présente les insolites collections du critique d’art Anatole Jakovsky : 200 tableaux d’art naïf et d’art… +33 2 35 34 24 82 Au cœur du village (moulin face à la pharmacie) de Blainville-Crevon, lieu de naissance du très célèbre Marcel Duchamp, l’association La Sirène présente les insolites collections du critique d’art Anatole Jakovsky : 200 tableaux d’art naïf et d’art brut (Chaissac, Fous, O’Brady…) une dense bibliothèque dédiée aux arts plastiques, près de 28 000 cartes postales anciennes, plusieurs milliers d’objets relatifs au tabac, des jouets sur le thème de l’astronautique et bien d’autres choses encore… Visite guidée couplée à celle du site médiéval de 14h à 18h. Prévoir de venir avec son masque. dernière mise à jour : 2021-03-26 par

