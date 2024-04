Visite des cinq sens des jardins de Cocagne de Mâcon Jardins de Cocagne de Mâcon Charnay-lès-Mâcon, vendredi 31 mai 2024.

Visite des cinq sens des jardins de Cocagne de Mâcon À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », les bénévoles de notre association vous emmènent faire le tour de nos 8 hectares ! Venez vous promener dans le plein champ où poussent nos légumes e… Vendredi 31 mai, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Jardins de Cocagne de Mâcon Nous conseillons de prévoir des chaussures de marche et un chapeau.

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », les bénévoles de notre association vous emmènent faire le tour de nos 8 hectares ! Venez vous promener dans le plein champ où poussent nos légumes et où nous rencontrerons nos maraîchers qui pourront répondre à vos questions. Vous ferez également un détour par notre verger, nos bandes fleuries, sans déranger nos cabanes à hérisson.

Nous retournerons au point de départ pour découvrir nos serres, nos abris à grenouille pour les plus silencieux et déguster nos légumes.

Le marché de producteurs aura lieu le même jour.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet.

À noter : les départs des jardins se feront toutes les heures.

Jardins de Cocagne de Mâcon 636 chemin de l’aérodrome 71000 MACON Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 22 05 91 https://jdcmacon.org/ https://www.facebook.com/jdc.macon Les jardins de Cocagne sont installés à Mâcon depuis 26 ans. Un parking est accessible au 636 chemin de l’aérodrome | Vous pouvez vous garer sur le parking extérieur.

© Yann MOREL