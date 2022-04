Visite des cinq expositions Musée d’art contemporain de Lyon, 14 mai 2022 18:00, Lyon.

Nuit des musées Visite des cinq expositions Musée d’art contemporain de Lyon Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre, sans réservation. Pass sanitaire et masque obligatoires

Artistes internationaux et œuvres de la collection du macLYON : 5 expositions à découvrir !

Cinq expositions à visiter librement pour cette nocturne

La collection du macLYON est à l’honneur avec **l’exposition** **_Little odyssée_** : une super sélection choisie en collaboration avec des étudiants de l’Université Lyon 3, avec une attention particulière pour le tout jeune public. On programme également des artistes internationaux : **Mary Sibande** et **Thameur Mejri**. Ainsi qu’un nouveau **_Crossover_** dans le hall : David Posth-Kohler x Bruce Nauman + une nouvelle exposition ouverte fin avril : **_Une histoire de famille, Collection(s) Robelin_**.

### Pour cette soirée, les médiateur·rices vous accueillent dans les salles du musée pour des discussions autour des oeuvres, n’hésitez pas à les solliciter !

Le Musée d’art contemporain conçu par Renzo Piano, est situé près du parc de la Tête d’Or, à la Cité Internationale de Lyon.

Free entrance, without reservation. Health pass and mask required Saturday 14 May, 18:00

The contemporary Art museum conceived(designed) by Renzo Piano, is located near the park of the Head of And yet in the International City(Estate) of Lyons. motor impairment;hearing impairment

Cinco exposiciones para visitar libremente esta noche

La colección del macLYON está en el honor con la exposición Little Odyssée: una gran selección elegida en colaboración con estudiantes de la Universidad de Lyon 3, con especial atención para el público más joven. También se programan artistas internacionales: Mary Sibande y Thameur Mejri. Así como un nuevo Crossover en el vestíbulo: David Posth-Kohler x Bruce Nauman + una nueva exposición abierta a finales de abril: Una historia de familia, Colección(s) Robelin.

Para esta noche, las mediadoras le dan la bienvenida a las salas del museo para discutir sobre las obras, no dude en solicitarlas!

Entrada libre, sin reserva. Pase sanitario y máscara obligatorios Sábado 14 mayo, 18:00

81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon 69006 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes