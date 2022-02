Visite des cinq expositions Musée d’art contemporain de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Visite des cinq expositions Musée d’art contemporain de Lyon, 14 mai 2022, Lyon. Visite des cinq expositions

Musée d’art contemporain de Lyon, le samedi 14 mai à 18:00

Cinq expositions à visiter librement pour cette nocturne ——————————————————– La collection du macLYON est à l’honneur avec **l’exposition** **_Little odyssée_** : une super sélection choisie en collaboration avec des étudiants de l’Université Lyon 3, avec une attention particulière pour le tout jeune public. On programme également des artistes internationaux : **Mary Sibande** et **Thameur Mejri**. Ainsi qu’un nouveau **_Crossover_** dans le hall : David Posth-Kohler x Bruce Nauman + une nouvelle exposition ouverte fin avril : **_Une histoire de famille, Collection(s) Robelin_**. ### Pour cette soirée, les médiateur·rices vous accueillent dans les salles du musée pour des discussions autour des oeuvres, n’hésitez pas à les solliciter !

Entrée libre, sans réservation. Pass sanitaire et masque obligatoires

Artistes internationaux et œuvres de la collection du macLYON : 5 expositions à découvrir ! Musée d’art contemporain de Lyon 81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Musée d'art contemporain de Lyon Adresse 81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Ville Lyon lieuville Musée d'art contemporain de Lyon Lyon Departement Métropole de Lyon

Musée d'art contemporain de Lyon Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Visite des cinq expositions Musée d’art contemporain de Lyon 2022-05-14 was last modified: by Visite des cinq expositions Musée d’art contemporain de Lyon Musée d'art contemporain de Lyon 14 mai 2022 lyon Musée d'art contemporain de Lyon Lyon

Lyon Métropole de Lyon