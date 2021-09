Visite des châteaux de Bruniquel Châteaux, 17 septembre 2021, Bruniquel.

Visite des châteaux de Bruniquel

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Châteaux

Magnifiquement situés sur un éperon rocheux, les châteaux de Bruniquel surveillent la vallée de l’Aveyron et de la Vère. Bruniquel, classé « Plus Beau Village de France » fait partie des Grands Sites Occitanie « Cordes sur ciel et cités médiévales » Une des particularités de Bruniquel est d’avoir deux châteaux bien distincts ayant appartenus à des familles rivales. Cette proximité sera l’objet de jalousie mais aussi source d’émulation. Déjà riche d’un passé préhistorique magdalénien, une grotte découverte en 1990 a récemment livré des traces d’occupation par les néandertaliens, datées de 176 500 ans. Un film et une exposition racontent cette aventure. Robert Enrico a choisi Bruniquel pour le tournage de son film « le Vieux Fusil » avec Philippe Noiret et Romy Schneider. Une salle est consacrée à ce film inoubliable.

vendredi 17/09 et samedi 18/09 : de 2,50 € à 4,50 €, selon âge (adulte, enfant) et type de visite (libre, audio-guidée ou guidée). Dimanche 19/09 entrée gratuite uniquement en visite libre

Visite des deux châteaux, avec différentes expositions aussi intéressantes les unes que les autres

Châteaux Rue du château, 82800 Bruniquel



