Conques-en-Rouergue Ancien couvent de Saint-Cyprien Aveyron, Conques-en-Rouergue Visite des Chambres de Lumière Ancien couvent de Saint-Cyprien Conques-en-Rouergue Catégories d’évènement: Aveyron

Conques-en-Rouergue

Visite des Chambres de Lumière Ancien couvent de Saint-Cyprien, 18 septembre 2021, Conques-en-Rouergue. Visite des Chambres de Lumière

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancien couvent de Saint-Cyprien

L’ancien couvent de St Cyprien a rouvert ses portes en 2019 en tant qu’espace d’exposition de Bastien Carré, créateur de « lumigraphies » (sculptures, tableaux et mobiles lumineux). Pour les Journées du Patrimoine, Les Chambres de Lumière vous accueillent à tarif préférentiel et vous ouvrent les portes de l’atelier habituellement fermé au public. Modalités pour la visite : – les pièces présentées étant fragiles, il est demandé 1 adulte accompagnateur pour 2 enfants maximum ; – le bâtiment qui date du XVe siècle comporte de nombreux escaliers qui ne sont pas adaptés à un public handicapé ; – les mesures sanitaires dépendront des directives gouvernementales en vigueur (voir les dernières mises à jour sur notre site [www.leschambresdelumiere.fr](http://www.leschambresdelumiere.fr)).

Tarif unique préférentiel de 3€ au lieu de 5€ ; gratuit -12 ans.

Visite de l’ancien couvent de St Cyprien réhabilité en atelier et espace d’exposition pour les lumigraphies de Bastien Carré. Ancien couvent de Saint-Cyprien 21 rue de l’église, 12320 Conques-en-Rouergue Conques-en-Rouergue Saint-Cyprien-sur-Dourdou Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Conques-en-Rouergue Autres Lieu Ancien couvent de Saint-Cyprien Adresse 21 rue de l'église, 12320 Conques-en-Rouergue Ville Conques-en-Rouergue lieuville Ancien couvent de Saint-Cyprien Conques-en-Rouergue