Sangatte Plage de Blériot Pas-de-Calais, Sangatte Visite des chalets de Blériot-Plage Plage de Blériot Sangatte Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Sangatte

Visite des chalets de Blériot-Plage Plage de Blériot, 18 septembre 2021, Sangatte. Visite des chalets de Blériot-Plage

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Plage de Blériot

Les chalets de Blériot ouvrent leurs portent durant tout le weekend. Rendez-vous à la bibliothèque de plage (chalet n°110, accès par la place de la Rotonde) pour venir découvrir l’histoire des chalets et les visiter.

Entrée libre, sans réservation

Visite des. chalets de Blériot Plage de Blériot Avenue de la plage 62231 Sangatte Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pas-de-Calais, Sangatte Autres Lieu Plage de Blériot Adresse Avenue de la plage 62231 Ville Sangatte lieuville Plage de Blériot Sangatte