Vinsobres Drôme Visite des chais et diffusion d’un film illustrant les vendanges, suivie par une dégustation des vins accompagnée par un apéritif.

Visite proposée en 3 langues : français, anglais et néerlandais. info@baronnies-tourisme.com +33 4 75 26 10 35 http://baronnies-tourisme.com/ RD 94, route de Nyons Domaine Saint Vincent Vinsobres

