Visite des chais et atelier vins & fromage (Baladez Curieux) Vinsobres Vinsobres Catégories d’Évènement: Drôme

Vinsobres

Visite des chais et atelier vins & fromage (Baladez Curieux) Vinsobres, 1 avril 2023, Vinsobres . Visite des chais et atelier vins & fromage (Baladez Curieux) Domaine Saint Vincent RD 94, route de Nyons Vinsobres Drôme RD 94, route de Nyons Domaine Saint Vincent

2023-04-01 – 2023-08-31

RD 94, route de Nyons Domaine Saint Vincent

Vinsobres

Drôme EUR 12 12 Présentation de l’histoire du domaine au travers d’une visite autour de la vigne et du processus d’élaboration des vins en rouge, blanc, rosé. Découvrez notre cave de vinification et notre chai à barriques ainsi que les techniques d’élevage de nos vins. RD 94, route de Nyons Domaine Saint Vincent Vinsobres

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Vinsobres Autres Lieu Vinsobres Adresse Vinsobres Drôme RD 94, route de Nyons Domaine Saint Vincent Ville Vinsobres lieuville RD 94, route de Nyons Domaine Saint Vincent Vinsobres Departement Drôme

Vinsobres Vinsobres Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vinsobres/

Visite des chais et atelier vins & fromage (Baladez Curieux) Vinsobres 2023-04-01 was last modified: by Visite des chais et atelier vins & fromage (Baladez Curieux) Vinsobres Vinsobres 1 avril 2023 Domaine Saint Vincent RD 94 Drôme route de Nyons Vinsobres Drôme Vinsobres

Vinsobres Drôme