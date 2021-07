Saillans Saillans Drôme, Saillans Visite des caves et dégustation des crus du domaine Jean-Claude Raspail et fils Saillans Saillans Catégories d’évènement: Drôme

Saillans

Visite des caves et dégustation des crus du domaine Jean-Claude Raspail et fils Saillans, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saillans. Visite des caves et dégustation des crus du domaine Jean-Claude Raspail et fils 2021-07-07 11:00:00 11:00:00 – 2021-08-25 12:00:00 12:00:00 Domaine de la Mûre Cave Raspail Jean-Claude et Fils

Saillans Drôme Venez visiter nos caves et partager avec le vigneron la passion de ce métier. Durant cette visite, vous découvrirez les secrets d’élaboration de nos vins effervescents, Clairette de Die, Clairette de Die Rosé, Crémant de Die. contact@raspail.com +33 4 75 21 55 99 http://www.raspail.com/ dernière mise à jour : 2021-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saillans Étiquettes évènement : Autres Lieu Saillans Adresse Domaine de la Mûre Cave Raspail Jean-Claude et Fils Ville Saillans lieuville 44.69195#5.20556