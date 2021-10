Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur VISITE DES CAVES DE LA MAISON LOUIS DE GRENELLE Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

VISITE DES CAVES DE LA MAISON LOUIS DE GRENELLE Saumur, 9 mai 2021, Saumur. VISITE DES CAVES DE LA MAISON LOUIS DE GRENELLE B.P. 206 839 rue Marceau Saumur

2021-05-09 – 2021-10-22 B.P. 206 839 rue Marceau

Saumur Maine-et-Loire 8.5 8.5 EUR Entrez dans les caves de Tuffeau de Louis de Grenelle, c’est plonger à 12 m de profondeur sous la ville de Saumur. Auprès des guides de la Maison Louis de Grenelle vous découvrirez comment, dans ce lieu unique, s’opère la métamorphose de nos raisins soigneusement sélectionnés en Fines Bulles. Vous partagerez la passion d’un métier et la convivialité d’une cave en activité où 4 millions de bouteilles sommeillent dans des conditions de température et d’humidité optimale. Afin de vous imprégner de l’univers sensoriel des Fines Bulles de la Maison Louis de Grenelle, ils ont créé un espace dégustation et boutique de 130m2. Vous serez accueilli individuellement ou en groupe par un personnel qualifié, qui vous initiera à l’art de la dégustation, tout en découvrant les différentes variétés de nos vins de Saumur et Crémant de Loire. Entrez dans les caves de Tuffeau de Louis de Grenelle, c’est plonger à 12 m de profondeur sous la ville de Saumur. En visite guidée découvrez un lieu unique et le travail fait autour des Fines Bulles. contact@louisdegrenelle.fr +33 2 41 50 23 21 http://www.louisdegrenelle.fr/ Entrez dans les caves de Tuffeau de Louis de Grenelle, c’est plonger à 12 m de profondeur sous la ville de Saumur. Auprès des guides de la Maison Louis de Grenelle vous découvrirez comment, dans ce lieu unique, s’opère la métamorphose de nos raisins soigneusement sélectionnés en Fines Bulles. Vous partagerez la passion d’un métier et la convivialité d’une cave en activité où 4 millions de bouteilles sommeillent dans des conditions de température et d’humidité optimale. Afin de vous imprégner de l’univers sensoriel des Fines Bulles de la Maison Louis de Grenelle, ils ont créé un espace dégustation et boutique de 130m2. Vous serez accueilli individuellement ou en groupe par un personnel qualifié, qui vous initiera à l’art de la dégustation, tout en découvrant les différentes variétés de nos vins de Saumur et Crémant de Loire. B.P. 206 839 rue Marceau Saumur

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse B.P. 206 839 rue Marceau Ville Saumur lieuville B.P. 206 839 rue Marceau Saumur