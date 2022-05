VISITE DES CAVES DE LA LOIRE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

VISITE DES CAVES DE LA LOIRE Brissac Loire Aubance, 6 juillet 2022, Brissac Loire Aubance. VISITE DES CAVES DE LA LOIRE Brissac Loire Aubance

2022-07-06 – 2022-07-06

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire EUR 3 3 En été, profitez des beaux jours pour visiter nos caves. Entre respect des traditions et modernité, notre site de production fascinant vous livrera tous les secrets pour produit d’excellents vins de Loire.

A la suite de la visite nous serons heureux de vous partager la passion de nos viticulteurs à travers la dégustation commentée des nombreuses AOC de Loire que nous proposons, du Muscadet jusqu’au Sancerre. Visitez les Caves de la Loire ! +33 2 41 91 28 79 https://cavesdelaloire.com/ En été, profitez des beaux jours pour visiter nos caves. Entre respect des traditions et modernité, notre site de production fascinant vous livrera tous les secrets pour produit d’excellents vins de Loire.

A la suite de la visite nous serons heureux de vous partager la passion de nos viticulteurs à travers la dégustation commentée des nombreuses AOC de Loire que nous proposons, du Muscadet jusqu’au Sancerre. Brissac Loire Aubance

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Ville Brissac Loire Aubance lieuville Brissac Loire Aubance Departement Maine-et-Loire

Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brissac-loire-aubance/

VISITE DES CAVES DE LA LOIRE Brissac Loire Aubance 2022-07-06 was last modified: by VISITE DES CAVES DE LA LOIRE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance 6 juillet 2022 Brissac-Loire-Aubance maine-et-loire

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire