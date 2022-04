Visite des caves d’affinage de la fruitière Badoz Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Visite des caves d’affinage de la fruitière Badoz Pontarlier, 5 mai 2022, Pontarlier. Visite des caves d’affinage de la fruitière Badoz Caves 1 Rue Denis Papin Pontarlier

2022-05-05 – 2022-05-05 Caves 1 Rue Denis Papin

Pontarlier Doubs Venez découvrir la vue spectaculaire des caves d’affinage Comté à Pontarlier et tester vos connaissances et vos papilles avec diverses jeux, de nombreux lots à gagner ! Le voyage franc-comtois se terminera avec le film » Des Hommes passionnés, une Nature généreuse « . Venez découvrir la vue spectaculaire des caves d’affinage Comté à Pontarlier et tester vos connaissances et vos papilles avec diverses jeux, de nombreux lots à gagner ! Le voyage franc-comtois se terminera avec le film » Des Hommes passionnés, une Nature généreuse « . Caves 1 Rue Denis Papin Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Caves 1 Rue Denis Papin Ville Pontarlier lieuville Caves 1 Rue Denis Papin Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Visite des caves d’affinage de la fruitière Badoz Pontarlier 2022-05-05 was last modified: by Visite des caves d’affinage de la fruitière Badoz Pontarlier Pontarlier 5 mai 2022 Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs