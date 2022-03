Visite des caves d’affinage de comté Saint-Antoine Saint-Antoine Catégories d’évènement: Doubs

Visites guidées sur réservation du lundi au samedi midi. Pas de visite les jours fériés.

Partez pour une visite guidée surprenante et passionnante où le Comté vous livrera son histoire.

Vous découvrirez cet ancien fort militaire, dans lequel 100000 meules s’affinent dans une ambiance unique. Parcours en caves, atelier-dégustation, rencontre avec le Caséologue !

9€ /ad, 4€ (6-14 ans).

Rés. indisp. dans les Offices de Tourisme (Pontarlier, Métabief, Malbuisson, Les Fourgs, Mouthe ou Montbenoît). malbuisson@destination-hautdoubs.com +33 3 81 69 31 21 http://www.comte-petite.com/ Visites guidées sur réservation du lundi au samedi midi. Pas de visite les jours fériés.

Rés. indisp. dans les Offices de Tourisme (Pontarlier, Métabief, Malbuisson, Les Fourgs, Mouthe ou Montbenoît).

