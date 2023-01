Visite des carrières de granit rose Perros-Guirec Perros-Guirec Office de tourisme de Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

Visite des carrières de granit rose Perros-Guirec, 27 avril 2023, Perros-Guirec Office de tourisme de Perros-Guirec Perros-Guirec. Visite des carrières de granit rose La Clarté Perros-Guirec Côtes-d’Armor

2023-04-27 09:30:00 – 2023-04-27 12:00:00 Perros-Guirec

Côtes-d’Armor Perros-Guirec Depuis quand et comment le granit est-il extrait d’une carrière ? Quel type de granit est exploité à La Clarté ? Pour quels usages ? Qui sont les hommes du granit ? Où et comment travaillent-ils ?

Voici quelques questions qui trouvent leurs réponses au cours de cette visite et de cette découverte des célèbres carrières de Perros-Guirec. Rendez-vous à 9h30 au n°45 rue des carrières

Prévoir des chaussures de marche ou des bottes

Réservation obligatoire A partir de 8 ans. lamaisondulittoral@perros-guirec.com +33 2 96 91 62 77 Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2023-01-17 par Office de tourisme de Perros-Guirec

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Autres Lieu Perros-Guirec Adresse La Clarté Perros-Guirec Côtes-d'Armor Office de tourisme de Perros-Guirec Ville Perros-Guirec Office de tourisme de Perros-Guirec Perros-Guirec lieuville Perros-Guirec Departement Côtes-d'Armor

Perros-Guirec Perros-Guirec Office de tourisme de Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perros-guirec-office-de-tourisme-de-perros-guirec-perros-guirec/

Visite des carrières de granit rose Perros-Guirec 2023-04-27 was last modified: by Visite des carrières de granit rose Perros-Guirec Perros-Guirec 27 avril 2023 Côtes-d’Armor La Clarté Perros-Guirec Côtes d'Armor Office de tourisme de Perros-Guirec Perros-Guirec Perros-Guirec, Côtes d'Armor

Perros-Guirec Office de tourisme de Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes-d'Armor