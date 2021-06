Toulouse Les Jardins du Muséum Haute-Garonne, Toulouse Visite des carrés aromatiques et recettes de cuisine Les Jardins du Muséum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visite des carrés aromatiques et recettes de cuisine Les Jardins du Muséum, 26 juin 2021-26 juin 2021, Toulouse. Visite des carrés aromatiques et recettes de cuisine

Les Jardins du Muséum, le samedi 26 juin à 14:00

**Faites le plein d’idées pour cuisiner avec les herbes aromatiques.** Après une ballade dans le potager et une récolte d’herbes aromatiques, nous découvrirons quelques recettes à refaire à la maison (pas de dégustation sur place). ### Plus d’infos [Site du museum](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=14906429) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 26 juin de 14h à 15h30 * 7 à 99 ans

Accès libre dans la limite des places disponibles, inclus dans le billet d’entrée.

Culture Les Jardins du Muséum Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T14:00:00 2021-06-26T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Jardins du Muséum Adresse Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Les Jardins du Muséum Toulouse