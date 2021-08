Sens Palais synodal Sens, Yonne Visite des cachots du Palais synodal Palais synodal Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Visite des cachots du Palais synodal Palais synodal, 18 septembre 2021, Sens. Visite des cachots du Palais synodal

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais synodal

Le Palais synodal, construit au XIIle siècle et restauré par Viollet-le-Duc de 1856 à 1865, jouxte la cathédrale Saint-Étienne de Sens et le palais archiépiscopal. Les cachots du rez-de-chaussée constituent un exemple de prisons médiévales conservé intact, dont les parois recouvertes de grafitti témoignent du passage des prisonniers dans les geôles de l’Officialité.

Gratuit | Entrée libre, par groupe de 10 personnes, masque obligatoire

Visite commentée des cachots du Palais synodal (XIIIe siècle) Palais synodal Place de la République, 89100 Sens Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Palais synodal Adresse Place de la République, 89100 Sens Ville Sens lieuville Palais synodal Sens