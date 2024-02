Visite des Bunkers (Sur réservation) Soulac-sur-Mer, jeudi 25 avril 2024.

Visite des Bunkers (Sur réservation) Soulac-sur-Mer Gironde

Découvrez lors d’une visite guidée ces ouvrages exceptionnels de la seconde guerre mondiale sur le cordon dunaire. Vous comprendrez la construction, la situation et architecture des bunkers du Mur de l’Atlantique grâce à cette visite accompagnée.

Le jeudi de 10h à 12h d’avril à juin, septembre et octobre

Durée 2h

7€/adulte et 4€/enfant (de 6 à 12 ans)

Place des Arros (parking)

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 10:00:00

fin : 2024-04-25 12:00:00



