Visite – Des avions aux papillons aux Plaines Villes Saint-Brieuc, 29 juillet 2021, Saint-Brieuc.

Visite – Des avions aux papillons aux Plaines Villes 2021-07-29 – 2021-07-29 Devant la CAF 4 4 Avenue Des Plaines Villes Ploufragan

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

La nature a reprit ses droits dans un terrain vague après la fermeture de l’aéroport en 1985. Cette friche est devenue un véritable poumon vert, où la faune et la flore est riche, rare espace avec autant de diversité, papillons,oiseaux, insectes, chauves souris, reptiles, cervidés et des plantes spécifiques à ce milieu (lin, prêle, renouée des oiseaux, ajoncs, genêts…) Visite animé par l’association War Dro An Nature.

archivesmunicipales@saint-brieuc.fr +33 2 96 62 55 22 https://archives.saint-brieuc.fr/

La nature a reprit ses droits dans un terrain vague après la fermeture de l’aéroport en 1985. Cette friche est devenue un véritable poumon vert, où la faune et la flore est riche, rare espace avec autant de diversité, papillons,oiseaux, insectes, chauves souris, reptiles, cervidés et des plantes spécifiques à ce milieu (lin, prêle, renouée des oiseaux, ajoncs, genêts…) Visite animé par l’association War Dro An Nature.

dernière mise à jour : 2021-07-25 par