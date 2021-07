Besançon Archives Départementales du Doubs Besançon, Doubs Visite des ateliers techniques des Archives Départementales Archives Départementales du Doubs Besançon Catégories d’évènement: Besançon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives Départementales du Doubs

Des artisans aux Archives ? Profitez de votre visite pour découvrir la métier de restaurateur : nos restauratrices vous présenteront avec passion leurs missions au quotidien (protection et réparation des documents papiers, des parchemins, plans ou registres, etc.).

Gratuit

Visites de l'atelier de restauration (durée : ½ heure environ). Archives Départementales du Doubs 11 rue Marc Bloch 25000 Besançon

