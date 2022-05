Visite des ateliers ostréicoles du Père Gus Agon-Coutainville Agon-Coutainville Catégories d’évènement: Agon-Coutainville

Visite des ateliers ostréicoles du Père Gus Agon-Coutainville, 6 juillet 2022, Agon-Coutainville.

2022-07-06 10:30:00

Agon-Coutainville Manche Agon-Coutainville Visite des ateliers et présentation des différentes étapes d’élevage des huîtres de Normandie et du savoir-faire local. Tarifs :

– 15€ par adulte à partir de 15 ans.

– 9€ par enfant de 4 à 15 ans. Renseignements et réservations au 02 33 47 02 14 ou au 06 79 87 34 54. Visite des ateliers et présentation des différentes étapes d’élevage des huîtres de Normandie et du savoir-faire local. Tarifs :

– 15€ par adulte à partir de 15 ans.

– 9€ par enfant de 4 à 15 ans. Renseignements et réservations au 02 33 47 02 14… +33 2 33 47 02 14 Visite des ateliers et présentation des différentes étapes d’élevage des huîtres de Normandie et du savoir-faire local. Tarifs :

– 15€ par adulte à partir de 15 ans.

– 9€ par enfant de 4 à 15 ans. Renseignements et réservations au 02 33 47 02 14 ou au 06 79 87 34 54. Agon-Coutainville

