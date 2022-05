Visite des ateliers ostréicoles du Père Gus

2022-07-27 – 2022-07-27 Visite des ateliers et présentation des différentes étapes d’élevage des huîtres de Normandie et du savoir-faire local. Tarifs :

– 15€ par adulte à partir de 15 ans.

– 9€ par enfant de 4 à 15 ans. Renseignements et réservations au 02 33 47 02 14… dernière mise à jour : 2022-05-09 par

