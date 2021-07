Visite des ateliers Manufacture de Digoin Digoin, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Digoin.

Digoin 71160

EUR 7 7 Les Jeudis de l’industrie, sur réservation : visite des ateliers de la Manufacture de Digoin 1875. La fabrication de grès culinaire et horticole, un savoir-faire unique dans un cadre authentique n’aura plus de secret pour vous. Pour l’occasion, le magasin d’usine sera ouvert de 11h à 13h et de 14h à 18h.

ot-digoin@legrandcharolais.fr +33 3 85 53 00 81

