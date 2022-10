Visite des Ateliers de l’Enfer, centre de formation Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: Douarnenez

Finistre

Visite des Ateliers de l’Enfer, centre de formation Douarnenez, 3 novembre 2022, Douarnenez. Visite des Ateliers de l’Enfer, centre de formation

Ateliers de l’Enfer Boulevard du Général de Gaulle Douarnenez Finistre Boulevard du Général de Gaulle Ateliers de l’Enfer

2022-11-03 17:00:00 – 2022-12-03

Boulevard du Général de Gaulle Ateliers de l’Enfer

Douarnenez

Finistre Dans le cadre de la semaine de l’économie touristique et des savoir-faire, visite des 3 ateliers du centre de formation professionnelle « Les ateliers de l’Enfer » : charpenterie marine(métier d’art) , sellerie nautique (métier d’art), voilerie.

Bonnes chaussures, pas de poussette. Les conditions d’accès et de visites peuvent être plus difficile du fait de l’activité des chantiers (espace restreint, outils, machine…). Boulevard du Général de Gaulle Ateliers de l’Enfer Douarnenez

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Douarnenez, Finistre Autres Lieu Douarnenez Adresse Douarnenez Finistre Boulevard du Général de Gaulle Ateliers de l'Enfer Ville Douarnenez lieuville Boulevard du Général de Gaulle Ateliers de l'Enfer Douarnenez Departement Finistre

Douarnenez Douarnenez Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douarnenez/

Visite des Ateliers de l’Enfer, centre de formation Douarnenez 2022-11-03 was last modified: by Visite des Ateliers de l’Enfer, centre de formation Douarnenez Douarnenez 3 novembre 2022 Ateliers de l'Enfer Boulevard du Général de Gaulle Douarnenez Finistre Douarnenez Finistre

Douarnenez Finistre