Visite des Ateliers de l’Enfer, centre de formation Douarnenez, 25 octobre 2021, Douarnenez.

Visite des Ateliers de l’Enfer, centre de formation 2021-10-25 – 2021-10-27 Boulevard du Général de Gaulle Ateliers de l’Enfer

Douarnenez Finistère

Dans le cadre de la semaine de l’économie touristique et des savoir-faire, visite des 3 ateliers du centre de formation professionnelle « Les ateliers de l’Enfer » : charpenterie marine(métier d’art) , sellerie nautique (métier d’art), voilerie.

Masque et Pass Sanitaires obligatoires, bonnes chaussures, pas de poussette. Les conditions d’accès et de visites peuvent être plus difficile du fait de l’activité des chantiers (espace restreint, outils, machine…).

https://douarnenez-tourisme.com/agenda/temps-forts-a-ne-pas-manquer/semaine-de-leconomie-touristique-et-des-savoir-faire-edition-2021/

