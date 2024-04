Visite des ateliers de la Poterie du Mesnil de Bavent Poterie du Mesnil de Bavent Bavent, mardi 16 juillet 2024.

Visite des ateliers de la Poterie du Mesnil de Bavent Poterie du Mesnil de Bavent Bavent Calvados

Découvrir la Poterie du Mesnil de Bavent est l’occasion d’apprécier un savoir-faire, de connaître la technique de fabrication des épis de faîtage en terre vernissée, si présents en Pays d’Auge, et d’admirer la mise en œuvre de ces décors sur le manoir et ses dépendances. La variété des créations vous surprendra.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 15:00:00

fin : 2024-07-16 16:00:00

Poterie du Mesnil de Bavent Le Mesnil

Bavent 14860 Calvados Normandie

