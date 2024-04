Visite des ateliers de la Bobine, dimanche 14 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-14 15:30 – 18:00

Gratuit : non

Marché de Printemps et découverte de métiers d’art & d’artisanat.Venez découvrir les œuvres, échanger sur les pratiques avec l’équipe de l’atelier La Bobine et pourquoi pas en profiter pour faire quelques emplettes au Marché de Printemps. Pour les gourmands, une vente de gâteaux et une buvette sont prévues au bénéfice de l’association. Tous les artistes et artisans/artisanes d’art exposeront :Agnès Roze (Restauratrice d’art)Gabrielle Parquet (Artiste plasticienne)Nadia Barbotin (Artiste plasticienne)Sixtine Vasseur (Dessinatrice portrait et propriété à la sanguine)Atelier Allanic (Céramiste contemporaine)Madgi (Artiste polymorphe)Marie Husson (Artiste-peintre)Caroline Haas (Illustratrice et designer textile)Constance de Courville (Illustratrice et graphiste DA)Véronique Porot (Artiste textile, dentelle au fuseaux et papier)Didier Paul-Hazard (Sculpteur sur bois)