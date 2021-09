Moulins Centre National du Costume de Scène Allier, Moulins Visite des ateliers de conservation Centre National du Costume de Scène Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Visite des ateliers de conservation Centre National du Costume de Scène, 18 septembre 2021, Moulins. Visite des ateliers de conservation

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre National du Costume de Scène

Soyez privilégiés et visitez les ateliers de conservation du musée, habitullement fermé au public ! **Vous aurez la chance d’être accompagné par les personnes du service des Collections qui vou slivreront les secrets des coulisses des costumes !** Visite des ateliers de conservation du CNCS samedi 18 et dimanche 19, à 10 h 30 et 15 h.

Sur réservation obligatoire en fonction des places disponibles.

Visitez les ateliers de conservation du CNCS ! Centre National du Costume de Scène Route de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Moulins Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Centre National du Costume de Scène Adresse Route de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Moulins lieuville Centre National du Costume de Scène Moulins