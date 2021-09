Bonneville-la-Louvet Bonneville-la-Louvet Bonneville-la-Louvet, Calvados Visite des ateliers de Caroline et Pierre Poirier Bonneville-la-Louvet Bonneville-la-Louvet Catégories d’évènement: Bonneville-la-Louvet

Calvados

Visite des ateliers de Caroline et Pierre Poirier Bonneville-la-Louvet, 25 septembre 2021, Bonneville-la-Louvet. Visite des ateliers de Caroline et Pierre Poirier 2021-09-25 11:00:00 – 2021-09-26 17:30:00

Bonneville-la-Louvet Calvados Bonneville-la-Louvet Découvrez les univers artistiques de Pierre et Caroline, deux artistes aux inspirations différentes.

Caroline peint des toiles énergiques qui débordent dans une débauche de couleurs à la Rothko, Malevitch, Poliakoff ou Klein… .

Pierre, lui, dessine son imagination dans les moindres détails. Basculez dans un monde surréaliste où lutins saltimbanques et petites créatures d’ailleurs cohabitent.

Venez à la rencontre d’artistes de talent, ils vous présenteront leur travail autour d’un café. Découvrez les univers artistiques de Pierre et Caroline, deux artistes aux inspirations différentes.

Caroline peint des toiles énergiques qui débordent dans une débauche de couleurs à la Rothko, Malevitch, Poliakoff ou Klein… .

Pierre, lui, dessine… caroline.poirier14@laposte.net +33 2 31 64 67 72 https://www.ateliercarolineetpierrepoirier.fr/ Découvrez les univers artistiques de Pierre et Caroline, deux artistes aux inspirations différentes.

Caroline peint des toiles énergiques qui débordent dans une débauche de couleurs à la Rothko, Malevitch, Poliakoff ou Klein… .

Pierre, lui, dessine son imagination dans les moindres détails. Basculez dans un monde surréaliste où lutins saltimbanques et petites créatures d’ailleurs cohabitent.

Venez à la rencontre d’artistes de talent, ils vous présenteront leur travail autour d’un café. dernière mise à jour : 2021-09-20 par OT Terre d’Auge Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Bonneville-la-Louvet, Calvados Autres Lieu Bonneville-la-Louvet Adresse Ville Bonneville-la-Louvet lieuville 49.27277#0.34441