Seule route classée de France depuis 1959 par André Malraux, elle est administrée aujourd'hui par l'association Route Cezanne du Tholonet. Cet axe de 4,9 km rendu piéton deux fois par an, permet au public de visiter les ateliers de Léo Marshutz et d'André Masson.

Leo Marchutz (1903-1976) joua un rôle discret d'une rare fécondité dans la perception et la reconnaissance de l'oeuvre de Cezanne.

André Masson (1896-1987) proche du mouvement surréaliste dans les années 20, s'en détache pour ses propres compositions dès 1945. Artiste prolifique il sera exposé au MOMA en 1976 et à Beaubourg pour une rétrospective de son vivant en 1977.

