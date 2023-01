Visite des arènes Aire-sur-l’Adour, 25 avril 2023, Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour.

Visite des arènes

Place des Arènes Aire-sur-l’Adour Landes

2023-04-25 18:00:00 – 2023-04-25

Aire-sur-l’Adour

Landes

Aire-sur-l’Adour

EUR Sandrine, Camille et Raphaël vous proposent une visite à trois voix des arènes Maurice Lauche.

Entre histoire du monument, exploration de la course landaise et de la corrida, nos trois passionnés vous parlent de leur amour de ces traditions taurines.

Pensez à vous inscrire pour assister à cette visite exceptionnelle !

Aire-sur-l’Adour

