VISITE DES ARCHIVES – « Rebelles ! » [JOURNÉE DROITS DES FEMMES] Archives départementales de la Haute-Garonne, 8 mars 2022, Toulouse.

Archives départementales de la Haute-Garonne, le mardi 8 mars 2022 à 17:30

Invisibles ou oubliées, les femmes dans l’Histoire ont trop longtemps été reléguées au second plan. Qu’elles se nomment Jane Dieulafoy, Marguerite Dilhan, Marie-Louise Dissard, Françoise D’Eaubonne, Marguerite Canal ou Marthe Condat, qu’elles soient archéologue, avocate, résistante, auteure engagée, médecin agrégée ou cheffe d’orchestre, ces femmes n’ont pas hésité à s’affranchir des codes et conventions de l’époque pour offrir au monde leur talent et leur combat. Cette exposition met à l’honneur une série de six portraits de femmes inspirantes et audacieuses, haut-garonnaises de naissance ou d’adoption. Derrière leur visage se cache une histoire : leur histoire, riche et singulière. Animation : Marie-Astrid Zang, directrice adjointe des Archives. // INFOS PRATIQUES \\ ———————– * **Quand ?** Mardi 8 mars 2022, 17h30-19h. * **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). * **Comment réserver ?** [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/) Gratuit. Réservation obligatoire. **Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur :** – Port du masque obligatoire dès 11 ans. – Distanciation physique lors des déplacements. – Gel hydro alcoolique mis à disposition. – Présentation obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes à partir de 12 ans. **Plus d’informations :** 05 34 32 50 00 – Courriel : [archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

une visite inédite des Archives à travers plusieurs figures féminines de l’histoire de notre département. Un voyage au fil des siècles pour comprendre les grandes étapes du combat pour l’égalité.

