VISITE DES ARCHIVES POUR LES JEUNES PUBLICS (EN FAMILLE) – BOULOGNE-SUR-MER

2022-07-12 – 2022-07-12 Visite des archives pour les jeunes publics (en famille) :

1 mardi après-midi par mois : 12 juillet & 30 août 2022 (14h à 15h30 / 15h30 à 17h) 10 personnes max. Une activité vous intéresse ? Contactez les Archives municipales au 03.91.90.01.10 ou sur archives@ville-boulogne-sur-mer.fr

Tarif : 3,50€ par enfant et gratuit pour les accompagnants.

Réservé aux enfants âgés de 6 à 15 ans. Visite des archives pour les jeunes publics (en famille) :

