Cusset Archives municipales de Cusset Allier, Cusset Visite des archives municipales Archives municipales de Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

Visite des archives municipales Archives municipales de Cusset, 18 septembre 2021, Cusset. Visite des archives municipales

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives municipales de Cusset

Les archives municipales de la Ville de Cusset renferment une importante quantité de documents sur l’histoire de la commune. Ce haut lieu de la mémoire écrite présentera en exclusivité quelques pépites témoignant de l’histoire thermale de Cusset.

Entrée libre.

Visite commentée sur les archives municipales de la Ville de Cusset. Archives municipales de Cusset 8 rue du Président Wilson, 03300 Cusset Cusset Moulin de Capitan Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cusset Autres Lieu Archives municipales de Cusset Adresse 8 rue du Président Wilson, 03300 Cusset Ville Cusset lieuville Archives municipales de Cusset Cusset