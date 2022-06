Visite des archives Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: 26200

Montélimar

Visite des archives Montélimar, 18 juin 2022

2022-06-18

Montélimar 26200 Riches de trésors remontant au XIIIe siècle, les Archives de Montélimar vous ouvrent leurs portes. Accompagnés par un archiviste, vous découvrirez les 2,5 km linéaires d’archives conservées et des documents remarquables. Maison des services publics 1, avenue Saint-Martin Montélimar

